Выберите уравнения практически осуществимых реакций: а)Na2CO3+KCl----K2CO3+NaCl б)Fe(OH)3+H2SO4----Fe2(SO4)3+H2O Запишите уравнения реакций в молекулярной и ионной формах.
Химия
Выберите уравнения практически осуществимых реакций: а)Na2CO3+KCl----K2CO3+NaCl б)Fe(OH)3+H2SO4----Fe2(SO4)3+H2O Запишите уравнения реакций в молекулярной и ионной формах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Na2CO3+KCl----K2CO3+NaCl реакция обратимая б)Fe(OH)3+H2SO4----Fe2(SO4)3+H2O 2Fe(OH)3+3H2SO4----Fe2(SO4)3+6H2O 2Fe(OH)3+6H(+) +3SO4(2-)----2Fe(3-) +3SO4(2-)+6H2O с полном ионном виде 2Fe(OH)3+6H(+) )----2Fe(3-) +6H2O в сокращенном ионном виде
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Катер проходил по течению 15 км по течению реки и 4 по озеру затратив на весь путь 1 час найти собственную скорость катера
Математика
Помогите пожалуйста Хамдам задумал число. Если к нему прибавить 45 и полученную су??му увеличить на 32,то получится 84.Какое число задумал Хамдам.
Информатика
Какого минимального кол-во информации достаточно, чтобы хранить в двоичном коде иформацию о порядковом номере дня для любого месяца в году? 1)-1 ...