Что нужно сделать в этих заданиях
Қазақ тiлi
Что нужно сделать в этих заданиях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Короче ||| денег написано же нужно правильно поставить слова и тогда выйдут предложения потом || денгей тааам на тему Дурыс тамактану сделать диалог ии |денгей на тему нан бар жерде ан бар там маленький текст написать
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