Приобрели за год 14108 холодильников,телевизоров и компьютеров.сколько приобретено каждого вида этих товаров,если телевизоров было продано на 3250 меньше чем холодильников но на 4892 больше чем компьютеров?решить 3способами
Математика
Приобрели за год 14108 холодильников,телевизоров и компьютеров.сколько приобретено каждого вида этих товаров,если телевизоров было продано на 3250 меньше чем холодильников но на 4892 больше чем компьютеров?решить 3способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х шт. продано телевизоров; х + 3250 шт продано холодильников, х-4892 шт. продано компьютеров. Т.к. всего было продано 14108 шт, то составляем уравнение: х+х+3250+х-4892 = 14108 3х- 1642 = 14108 3х = 15750 х= 5250 шт. продано телевизоров. 5250+3250 = 8500 шт. продано холодильников. 5250 - 4892 = 358 шт - продано компьютеров.
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