Приобрели за год 14108 холодильников,телевизоров и компьютеров.сколько приобретено каждого вида этих товаров,если телевизоров было продано на 3250 меньше чем холодильников но на 4892 больше чем компьютеров?решить 3способами

Математика

Приобрели за год 14108 холодильников,телевизоров и компьютеров.сколько приобретено каждого вида этих товаров,если телевизоров было продано на 3250 меньше чем холодильников но на 4892 больше чем компьютеров?решить 3способами

Автор: Гость