Луч ОС -биссектриса развернутого угла АОВ. УголЕОФ-прямой, угол ЕОС равен 25градусов.рисунок 3.26. Найдите градусную меру углов АОЕ, СОФ, иФОВ. Запишите равные углы

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EOF=90° потому-что прямой. AOB- развернутый, то есть 180°. А луч OC - биссекриса, то есть делит угол пополам AOC=90° COB=90°. EOC=25° Ответ на вопрос: AOE=90°-25°=65° COF=90°-25°=65° FOB=90°-65°=25°. Для проверки: 65+25+65+25=180°