На каком материке находится Париж ? помогите пожалуйста
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На каком материке находится Париж ? помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Евразии по-моему...
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