В первые сутки поезд проехал 3/8 всего пути, во вторые сутки на 1/6 пути меньше, чем в ??ервый. Какую часть всего пути поезд проехал за эти двое суток
Математика
В первые сутки поезд проехал 3/8 всего пути, во вторые сутки на 1/6 пути меньше, чем в ??ервый. Какую часть всего пути поезд проехал за эти двое суток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/12 за двое суток проехал поезд
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