В первые сутки поезд проехал 3/8 всего пути, во вторые сутки на 1/6 пути меньше, чем в ??ервый. Какую часть всего пути поезд проехал за эти двое суток

Математика

В первые сутки поезд проехал 3/8 всего пути, во вторые сутки на 1/6 пути меньше, чем в ??ервый. Какую часть всего пути поезд проехал за эти двое суток

Автор: Гость