реш ить задачу. сыну столько месяцев сколько лет отцу. сумма их возвротов 39 лет.сколько лет сыну.
Математика
реш ить задачу. сыну столько месяцев сколько лет отцу. сумма их возвротов 39 лет.сколько лет сыну.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение задачи уже дано.Для составления уравнения нужно принять: х- месяцев сыну. 12 х месяцев отцу вместе им 39*12 месяцев. Уравнение: х+12х= 39*12
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