реш ить задачу. сыну столько месяцев сколько лет отцу. сумма их возвротов 39 лет.сколько лет сыну.

Математика

реш ить задачу. сыну столько месяцев сколько лет отцу. сумма их возвротов 39 лет.сколько лет сыну.

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