В классе 30 учеников. 0,4 от всего количества занимаются в спортивной секции. Скольк?? учеников класса не посещают секцию?

Математика

В классе 30 учеников. 0,4 от всего количества занимаются в спортивной секции. Скольк?? учеников класса не посещают секцию?

Автор: Гость