В классе 30 учеников. 0,4 от всего количества занимаются в спортивной секции. Скольк?? учеников класса не посещают секцию?
Математика
В классе 30 учеников. 0,4 от всего количества занимаются в спортивной секции. Скольк?? учеников класса не посещают секцию?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 : 10 = 3 0.4 *3 = 12 => 0.6 (18)
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