Двигаясь под уклон, лыжник прошёл за 20с расстояние 100м с ускорением 0,3 м/с2lt; (в квадрате). Какова скорость лыжника в начале и в конце уклона?

Физика

Двигаясь под уклон, лыжник прошёл за 20с расстояние 100м с ускорением 0,3 м/с2lt; (в квадрате). Какова скорость лыжника в начале и в конце уклона?

Автор: Гость