Двигаясь под уклон, лыжник прошёл за 20с расстояние 100м с ускорением 0,3 м/с2lt; (в квадрате). Какова скорость лыжника в начале и в конце уклона?

Физика
Двигаясь под уклон, лыжник прошёл за 20с расстояние 100м с ускорением 0,3 м/с2lt; (в квадрате). Какова скорость лыжника в начале и в конце уклона?
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