Когда начался расцвет экспедиционного метода географической науки?

География
Когда начался расцвет экспедиционного метода географической науки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
XVIII-XIX веках......
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