Вставьте like или likes. The cat ..... to run. The dogs ......... to swim. The frog ........ to jump. Tim and his friend ......... to play basketball. My mother and i ..... to run. Kate"s hen ....... to sit. The cats ......
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Вставьте like или likes. The cat ..... to run. The dogs ......... to swim. The frog ........ to jump. Tim and his friend ......... to play basketball. My mother and i ..... to run. Kate"s hen ....... to sit. The cats ..... to run. The dog ....... to swim. i ......... to jump.
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Likes like likes like like like like likes like
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