Отзыв по произведению недоросль, помогите! Срочно!Пожалуйста! И выделите обзацы!

Гость: Гость:

Для меня это стало легким приятным чтением, вызывающим восторженный смех в смешных ситуациях, внутренние аплодисменты в моментах сатирических и... легкое разочарование в моментах "серьезных". Нет-нет, всё в точку: и о семье-браке, и о патриотизме-службе, а о чиновничьем мире - ну просто как нельзя метко и актуально (все-таки я сама только-только "выбралась" из мира чиновников, знаю, что ничего не изменилось). НО! Но именно сейчас я подумала, что современному читателю слишком режет глаз явное морализаторство Стародума, Правдина, даже Милона. Странно, раньше, читая эту комедию, всё воспринимала более гармонично - сейчас же, видимо, смотрела на текст глазами современных подростков и понимала, что нет, не пойдет у них. И правда - не пошлО (в том числе и у сильных учеников). Пришлось комментировать, объяснять, включать презентации, фрагменты радиоспектаклей и прочее - чтоб хоть как-то разложить по полочкам и сделать для них более понятным их же собственное восприятие данной пьесы.