Реши полностью уравнение: 28×с+854=910

Математика
Реши полностью уравнение: 28×с+854=910
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28хс+854=910 28хс=910-854 28хс=56 с=56:28 с=2 28х2+854=910
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