Кто пленил Князя Игоря Печенеги половцы хазары монголы или греки

История
Кто пленил Князя Игоря Печенеги половцы хазары монголы или греки
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печенеги пленили Князя Игоря
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