Слова родственники с одним корнем но разные по значению тип лопата и лопух
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Слова родственники с одним корнем но разные по значению тип лопата и лопух
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А какие слова ? тип лопата и лопух
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