3. Укажите отрасль хозяйства, продукция которой является сырьём для тяжёлого маши??остроения: А) лёгкая промышленность Б) чёрная металлургия В) сельское хозяйство Г) транспорт
География
3. Укажите отрасль хозяйства, продукция которой является сырьём для тяжёлого маши??остроения: А) лёгкая промышленность Б) чёрная металлургия В) сельское хозяйство Г) транспорт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)черная металургия Но должна быть есче и цветная металургия
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