3. Укажите отрасль хозяйства, продукция которой является сырьём для тяжёлого маши??остроения: А) лёгкая промышленность Б) чёрная металлургия В) сельское хозяйство Г) транспорт

География

3. Укажите отрасль хозяйства, продукция которой является сырьём для тяжёлого маши??остроения: А) лёгкая промышленность Б) чёрная металлургия В) сельское хозяйство Г) транспорт

Автор: Гость