Прочитай число:75860000706 а) сколько в нём классов? Назови их. Какие ещё название класс??в ты знаешь? Б)сколько разрядов в каждом классе и как они называются? В) какая цифра стоит в разряде сотен миллионов данного числа? Сколь...

Математика

Прочитай число:75860000706 а) сколько в нём классов? Назови их. Какие ещё название класс??в ты знаешь? Б)сколько разрядов в каждом классе и как они называются? В) какая цифра стоит в разряде сотен миллионов данного числа? Сколько в нём всего сотен миллионов? Г) что означает цифра 7 в записи этого Числа? Решите

Автор: Гость