Прочитай число:75860000706 а) сколько в нём классов? Назови их. Какие ещё название класс??в ты знаешь? Б)сколько разрядов в каждом классе и как они называются? В) какая цифра стоит в разряде сотен миллионов данного числа? Сколь...
Математика
Прочитай число:75860000706 а) сколько в нём классов? Назови их. Какие ещё название класс??в ты знаешь? Б)сколько разрядов в каждом классе и как они называются? В) какая цифра стоит в разряде сотен миллионов данного числа? Сколько в нём всего сотен миллионов? Г) что означает цифра 7 в записи этого Числа? Решите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 класса, 1-семьсот шесть 2-0 тысяч, 0 десятков тысяч,0 сотен тысяч. 3-0 миллионов,шесть тысяч миллионов, восемь сотен миллионов. 4- 5 миллиардов, семь сот миллиаров Цифра семь это десятки миллиардов
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