Пожалуйста помогите я была в больнице и не смогла усвоить материал,помогите в 561 п??имере доказать тождество.А в 556 разделить дроби примеры которые нужны решить отмеченны кружками пожалуйста пришлите в виде фото пожалуйста оч...

Алгебра

Пожалуйста помогите я была в больнице и не смогла усвоить материал,помогите в 561 п??имере доказать тождество.А в 556 разделить дроби примеры которые нужны решить отмеченны кружками пожалуйста пришлите в виде фото пожалуйста очень надо

Автор: Гость