Пожалуйста помогите я была в больнице и не смогла усвоить материал,помогите в 561 п??имере доказать тождество.А в 556 разделить дроби примеры которые нужны решить отмеченны кружками пожалуйста пришлите в виде фото пожалуйста оч...
Алгебра
Пожалуйста помогите я была в больнице и не смогла усвоить материал,помогите в 561 п??имере доказать тождество.А в 556 разделить дроби примеры которые нужны решить отмеченны кружками пожалуйста пришлите в виде фото пожалуйста очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все преобразования в первом номере - просто по правилам работы с дробями. Единственное отличие от обычных дробей - здесь есть буквы. Во втором номере используются формулы сокращенного умножения и вынесение за скобки.
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