Як з позиції еволюційних поглядів дарвіна та ламарка можна пояснити появу в процесі еволюції довгої шиї у жирафи???

Биология
Як з позиції еволюційних поглядів дарвіна та ламарка можна пояснити появу в процесі еволюції довгої шиї у жирафи???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шея вытягивалась в процессе того, что им постоянно приходилось тянуться за едой к деревьям.Таким образом последующее потомство рождалось с более удлиненной шеей.
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