Що такое неозначена форма діэслова? Чому ця форма одержала таку назву
Литература
Що такое неозначена форма діэслова? Чому ця форма одержала таку назву
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неозначена форма дієслова називає дію, стан або процес, але не вказує ні на час, ні на особу, ні на число, ні на рід. На кінці вона має суфікс -ти (-ть).
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