Как было организовано государственное управление в периуд раздробленности
История
Как было организовано государственное управление в периуд раздробленности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рабов забирали что бы они служили а правили ну на одном престоле за год могло побывать более 50 человек
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