. О числах а и b известно, что a gt; b. Среди приведенных ниже неравенств выберите верные: 1) a – b gt; – 3 2) b – a gt; 1 3) b – a lt; 2 Варианты ответа 1) 1 и 2 2) 2 и 3 3) 1 и 3 4) 1, 2 и3

Алгебра
. О числах а и b известно, что a gt; b. Среди приведенных ниже неравенств выберите верные: 1) a – b gt; – 3 2) b – a gt; 1 3) b – a lt; 2 Варианты ответа 1) 1 и 2 2) 2 и 3 3) 1 и 3 4) 1, 2 и3
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