Ленту длинной 60 метров разрезали на 2 части, одна из которых в 5 раз короче другой. Найти длину каждой части.

Математика

Ленту длинной 60 метров разрезали на 2 части, одна из которых в 5 раз короче другой. Найти длину каждой части.

Автор: Гость