От двух пристаней (расст.350км) , в 11 часов вышли на встречу друг другу два теплохода . скорость 1-го 32 км/ч, скорость 2-го 38 км/ч .В какое время они встретятся?
Математика
От двух пристаней (расст.350км) , в 11 часов вышли на встречу друг другу два теплохода . скорость 1-го 32 км/ч, скорость 2-го 38 км/ч .В какое время они встретятся?
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Иыдцццоццьууцьжусьзвусжуужь
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