Насиб отсчитывает от 120 в обратном порядке по 20.Сколько чисел он назовёт, отсчитыв??я до 0 Как можно ответить на этот вопрос с помощью деления

Математика
Насиб отсчитывает от 120 в обратном порядке по 20.Сколько чисел он назовёт, отсчитыв??я до 0 Как можно ответить на этот вопрос с помощью деления
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120:20=6 мы возьмём целое число и разделим на 20, чтоьы получить сколько отрезков получится.
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