Насиб отсчитывает от 120 в обратном порядке по 20.Сколько чисел он назовёт, отсчитыв??я до 0 Как можно ответить на этот вопрос с помощью деления

Математика

Насиб отсчитывает от 120 в обратном порядке по 20.Сколько чисел он назовёт, отсчитыв??я до 0 Как можно ответить на этот вопрос с помощью деления

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