Помогите пожалуйста . - 4 , 1 + 2,8 = - 3 ,7 + 5,6 = - 3/8 + 5/6 = - 3 5/9 - 2 7/18 =

Математика
Помогите пожалуйста . - 4 , 1 + 2,8 = - 3 ,7 + 5,6 = - 3/8 + 5/6 = - 3 5/9 - 2 7/18 =
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. -1,3 2.  1,9 3.  0,25 4 ??? не понятно
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