Three days ago my parents and I ( am, is, are, was, were ) in a nice cafe
Английский язык
Three days ago my parents and I ( am, is, are, was, were ) in a nice cafe
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Were. "мои родители и я" можно заменить на "мы". в начале указывается прошедшее время "3 дня назад". вроде так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Отл_жить, пол_жить, прил_жить, предпол_гать, изл_гать, распол_житься, вл_дение, сл_гаемые, пол_г, предпол_жить; выр_сли, зар_стать, зар_сло, р_сток...
География
Информатика
В обороте участвуют монеты достоинством 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей и 10 рублей. Сколькими способами можно набрать сумму 66 рублей?
Українська мова