Three days ago my parents and I ( am, is, are, was, were ) in a nice cafe

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Three days ago my parents and I ( am, is, are, was, were ) in a nice cafe
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Were. "мои родители и я" можно заменить на "мы". в начале указывается прошедшее время "3 дня назад". вроде так
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