Діалог на тему культура мовлення (12-16 реплік)
Українська мова
Діалог на тему культура мовлення (12-16 реплік)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А на 8 подойдеттреплік діалог
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Установите соответствие между признаками и политическими организациями признаки А)издание законов Б)исключительное право сбора налогов ...
Русский язык
География
Литература
Подчеркни в предложении грамматическую основу. Выпиши словосочетания . Укажи гла??ные слова в каждом словосочетании . "Дикие животные полностью ...
Математика