Помогите написать сочинение на темму когда моя мама бабушка сестра училась в школе

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Помогите написать сочинение на темму когда моя мама бабушка сестра училась в школе
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Автор: Гость
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Гость:
Напиши про то, как и что училась мама, какой предмет она любила, и какой нибудь случай
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