Синквейн про Бетховена
Музыка
Синквейн про Бетховена
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Гений Безбрежный и Сильный Творил, Боролся, Побеждал Бетховен - непревзойденный немецкий композитор, венский классик Глухой, но слышащий прекрасно
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