Гелікоптер за 2 год пролетів 440 км.км літак був у дорозі 3 год.Швідкість літака в 3 раза більша, ніж швидкість гелікоптера.На скільки більша кілометрів пролетів літак за 3 год,ніж гелікоптер за 2 год

Математика

Гелікоптер за 2 год пролетів 440 км.км літак був у дорозі 3 год.Швідкість літака в 3 раза більша, ніж швидкість гелікоптера.На скільки більша кілометрів пролетів літак за 3 год,ніж гелікоптер за 2 год

Автор: Гость