Гелікоптер за 2 год пролетів 440 км.км літак був у дорозі 3 год.Швідкість літака в 3 раза більша, ніж швидкість гелікоптера.На скільки більша кілометрів пролетів літак за 3 год,ніж гелікоптер за 2 год
Математика
Гелікоптер за 2 год пролетів 440 км.км літак був у дорозі 3 год.Швідкість літака в 3 раза більша, ніж швидкість гелікоптера.На скільки більша кілометрів пролетів літак за 3 год,ніж гелікоптер за 2 год
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 440:2=220(км)-пролетів гелікоптер за 1 годину 2)220*3=660(км)-пролетів літак за 1 годину. 3)660*3=1980(км)-був у дорозі літак 4)1980-440=1540(км) Вілповідь: літак пролетів на 1540 км більше.
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