Ребят,помогите. Как Ваня модет проверить,корнем какой системы уравнений А) { x=y-7 3x+4y=0; B) {13x-y=0 5x-y=-4 Являются числовые пары (-3;4),(-2,-6),(-4,3)?

Математика

Ребят,помогите. Как Ваня модет проверить,корнем какой системы уравнений А) { x=y-7 3x+4y=0; B) {13x-y=0 5x-y=-4 Являются числовые пары (-3;4),(-2,-6),(-4,3)?

Автор: Гость