Ребят,помогите. Как Ваня модет проверить,корнем какой системы уравнений А) { x=y-7 3x+4y=0; B) {13x-y=0 5x-y=-4 Являются числовые пары (-3;4),(-2,-6),(-4,3)?
Математика
Ребят,помогите. Как Ваня модет проверить,корнем какой системы уравнений А) { x=y-7 3x+4y=0; B) {13x-y=0 5x-y=-4 Являются числовые пары (-3;4),(-2,-6),(-4,3)?
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Гость:
Поставьте место х должен получиться у (_3;4) в-первом подходет
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