На какой из планет Солнечной системы самый длинный и самый короткий астрономичес??ий год

География
На какой из планет Солнечной системы самый длинный и самый короткий астрономичес??ий год
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый длинный на Плутоне, а самый короткий на Меркурии 
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