На какой из планет Солнечной системы самый длинный и самый короткий астрономичес??ий год
География
На какой из планет Солнечной системы самый длинный и самый короткий астрономичес??ий год
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый длинный на Плутоне, а самый короткий на Меркурии
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