Составить предложение на тему школа и по схеме(подлежащее сказуемое союз и сказуемое) союз (подлежащее сказуемое)

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Составить предложение на тему школа и по схеме(подлежащее сказуемое союз и сказуемое) союз (подлежащее сказуемое)

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