Составить предложение на тему школа и по схеме(подлежащее сказуемое союз и сказуемое) союз (подлежащее сказуемое)

Русский язык
Составить предложение на тему школа и по схеме(подлежащее сказуемое союз и сказуемое) союз (подлежащее сказуемое)
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Гость:
Я люблю читать и слушать учителей.
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