Все-морф разбор.помогите пожалуйста.

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Все-морф разбор.помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. начальная форма - весь. 2. разряд по знач. - определительное . 3. род - нет. 4. падеж - И. п. 5. число - единственное .
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