Найти значения выражения а)34,5y при у =0,1; у=0.01;у=0,001 .б)3.51х если х=0;х=10;х=100;х=1000.в)35,27:а, если а=0,1 а=0,001.

Математика

Найти значения выражения а)34,5y при у =0,1; у=0.01;у=0,001 .б)3.51х если х=0;х=10;х=100;х=1000.в)35,27:а, если а=0,1 а=0,001.

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