Найти значения выражения а)34,5y при у =0,1; у=0.01;у=0,001 .б)3.51х если х=0;х=10;х=100;х=1000.в)35,27:а, если а=0,1 а=0,001.
Математика
Найти значения выражения а)34,5y при у =0,1; у=0.01;у=0,001 .б)3.51х если х=0;х=10;х=100;х=1000.в)35,27:а, если а=0,1 а=0,001.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)1)3,45;2)0,345;3)0,0345. Б)1)0;2)35,1;3)351;4)3510. В)1)352,7;2)35270
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