Большинство ученых считайт неандертальцев тупиковой ветвью в эволюции человека. это мнение основано главным образом на сравнении

Биология

Большинство ученых считайт неандертальцев тупиковой ветвью в эволюции человека. это мнение основано главным образом на сравнении

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