Большинство ученых считайт неандертальцев тупиковой ветвью в эволюции человека. это мнение основано главным образом на сравнении
Биология
Большинство ученых считайт неандертальцев тупиковой ветвью в эволюции человека. это мнение основано главным образом на сравнении
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Гость:
Массы головного мозга
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