Когда празднуют День русского языка в России с именем какого Великого поэта это с??язано дата

Русский язык
Когда празднуют День русского языка в России с именем какого Великого поэта это с??язано дата
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
День русского языка празднуется 6 июня. Посвящен А.С. Пушкину, который родился в этот же день.
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