В двух зернохранилищах было 735 т.зерна.Когда из первого зернохран.на мельницу отправили 164т.в нем осталось 126т.зерна.Ск.т.зерна было во втором зернохранил.????

Математика

В двух зернохранилищах было 735 т.зерна.Когда из первого зернохран.на мельницу отправили 164т.в нем осталось 126т.зерна.Ск.т.зерна было во втором зернохранил.????

Автор: Гость