В двух зернохранилищах было 735 т.зерна.Когда из первого зернохран.на мельницу отправили 164т.в нем осталось 126т.зерна.Ск.т.зерна было во втором зернохранил.????

Математика
В двух зернохранилищах было 735 т.зерна.Когда из первого зернохран.на мельницу отправили 164т.в нем осталось 126т.зерна.Ск.т.зерна было во втором зернохранил.????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
164+126=290(т)-зерна было в первом зернохранилище 735-290=445(т)-зерна во втором зернохранилище
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