Прочетайте слова докажите сто эта глаголы чирикают лает
Русский язык
Прочетайте слова докажите сто эта глаголы чирикают лает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чирикают(Что делают?), лает(Что делает?). Глаголы, т.к. отвечают на вопросы "Что делать?/Что сделать?"
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