Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Найдите корни уравнения: x|x|=-4|x|
Математика
Найдите корни уравнения: x|x|=-4|x|
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2=-4x x^2+4x=0 x*(x+4)=0 x=0 или x=-4
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Русский язык
Как отметить точками безударные гласные в корне слова смешной
Ответить
Математика
Решить ребус. В ответе запишите только полученное слово без каких либо знаков пре??инания
Ответить
Литература
Куда дуримар и коробас бросали кости?
Ответить
Право
Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство
Ответить
Русский язык
Ребята ,помогите пожалуйста! Очень сильно нужна ваша помощь!!!
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск