Куда дуримар и коробас бросали кости?

Литература
Куда дуримар и коробас бросали кости?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В кувшин,где был буратина.
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