Электроны, расположенные на внешнем электронном слое, называют
Химия
Электроны, расположенные на внешнем электронном слое, называют
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Электроны, расположенные на внешнем электронном слое, называют валентными.
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