В каких случаях с at нужно употреблять the
Английский язык
В каких случаях с at нужно употреблять the
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предлог at употребляется для обозначения места ( станция, метро, дом). Но, в школе, например, будет at school, потому что школа в данном случае - не само здание, а именно объект, где учатся. Надеюсь, что-нибудь поймешь)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите пожалуйста сочинение по литературе по сказке КЛАДОВАЯ СОЛНЦА на тему : Ч??МУ НАУЧИЛА МЕНЯ СКАЗКА БЫЛЬ КЛАДОВАЯ СОЛНЦА?
Математика
В прямоугольном треугольнике АВС угол С = 90 найдите значение синуса угла А. если косинус угла В =3\5
Химия
Очень срочно,при сгорании 2,4 г вещества получено 1,44 г воды,896 см3 CO2 и 1,12г N2.определи??е формулу вещества