Пекарня в первый день израсходовала 4,35 т муки, во второй — на 1544 кг меньше, а в третий — на 1,75 т меньше, чем во второй и первый дни вместе. Сколько тонн муки было израсходовано за эти три дня?

Математика

Пекарня в первый день израсходовала 4,35 т муки, во второй — на 1544 кг меньше, а в третий — на 1,75 т меньше, чем во второй и первый дни вместе. Сколько тонн муки было израсходовано за эти три дня?

Автор: Гость