Пекарня в первый день израсходовала 4,35 т муки, во второй — на 1544 кг меньше, а в третий — на 1,75 т меньше, чем во второй и первый дни вместе. Сколько тонн муки было израсходовано за эти три дня?
Математика
Пекарня в первый день израсходовала 4,35 т муки, во второй — на 1544 кг меньше, а в третий — на 1,75 т меньше, чем во второй и первый дни вместе. Сколько тонн муки было израсходовано за эти три дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4350-1544=2806 2)4350+2806=7156 3)7150-1750=5400 4)4350+2806+5400=12556
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