Запиши в таблицу названия животных по группам жаба черепаха
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Запиши в таблицу названия животных по группам жаба черепаха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жаба- относится к группе ЗЕМНОВОДНЫХ, черепаха- относится к группе ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ.
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