Очень срочно,при сгорании 2,4 г вещества получено 1,44 г воды,896 см3 CO2 и 1,12г N2.определи??е формулу вещества
Химия
Очень срочно,при сгорании 2,4 г вещества получено 1,44 г воды,896 см3 CO2 и 1,12г N2.определи??е формулу вещества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NH)=2n(H2O) = 2*1,44г/18г/моль = 0,16 моль; m(H)= 0,16 г; n(C)= n(CO2)= 0,896л/22,4 л/моль= 0,04 моль; m(С) = 0,04 моль*12г/моль=0,48 г; n(N)=2n(N2)= 2*(1,12г/28г/моль) =0,08 моль; m(N)= 0,08 моль*14г/моль=1,12г; m(общ.) = 0,48+ 1,12+0,16 =1,76 г, следовательно в состав вещества входит кислород массой 0,64 г; n(O)= 0,64г/16 г/моль=0,04 моль; n(C):n(H):n(N):n(O)=0,04:0,16:0,08:0,04 =1:4:2:1; Формула вещества СН4N2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пекарня в первый день израсходовала 4,35 т муки, во второй — на 1544 кг меньше, а в третий — на 1,75 т меньше, чем во второй и первый дни вместе....
Русский язык
За окнами послышалась песня, и про зеленый лужок, и про коня на воле. Синтакчический разбор предложения пожалуйста
Английский язык