Напишите пожалуйста сочинение по литературе по сказке КЛАДОВАЯ СОЛНЦА на тему : Ч??МУ НАУЧИЛА МЕНЯ СКАЗКА БЫЛЬ КЛАДОВАЯ СОЛНЦА?

Гость: Гость:

На мой взгляд, «Кладовая солнца» М. М. Пришвина — это настоящая кладовая ценной и интересной информации. Здесь и человеческие взаимоотношения, и богатые знания об особенностях родного края, и даже уроки выживания в трудных ситуациях. Писатель говорит о том, как важно любить и уметь трудиться. Главные герои повести — брат и сестра — остались одни. Их трудолюбие и хозяйственность помогли им справиться со всем крестьянским хозяйством, оставшимся после смерти родителей, а Митраша даже мастерил соседям деревянную посуду. В своей сказке М. Пришвин говорит также о важности умения договориться, найти взаимопонимание в сложных ситуациях. Так, если бы дети не поспорили и не рассорились бы друг с другом на развилке дорог в лесу, Митраша не увяз бы в болоте, они быстрее набрали бы клюквы и вернулись домой. И все же ребята поняли свои ошибки, не растерялись, проявили не только силу характера, но и сообразительность — и благополучно выпутались из беды. А это — еще один урок не только для них, но и для нас, читателей замечательной поучительной сказки-были М. М. Пришвина «Кладовая солнца».