В прямоугольном треугольнике АВС угол С = 90 найдите значение синуса угла А. если косинус угла В =3\5
Математика
В прямоугольном треугольнике АВС угол С = 90 найдите значение синуса угла А. если косинус угла В =3\5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Косинус угла В равен синусу угла А т. к. выполняется отношение одних и тех же сторон
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