Чому слово дизель пишем з буквою и, а Дiзель з буквою i.
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Чому слово дизель пишем з буквою и, а Дiзель з буквою i.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дізель-це призвіще вченого, що винайшов паливо і двигун внутрішнього згоряння, який працюває на ньому . А дизель- це слово , яке пішло від прикметника дизельний ( дизельний двигун; дизельне паливо)
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